Президент Южной Кореи обсудил сотрудничество РФ с КНДР с генсеком НАТО

Обеспокоенность якобы имеющей место подготовки КНДР к отправке военнослужащих в зону проведения российской СВО выразил глава НАТО Марк Рютте в разговоре с лидером Южной Кореи Юном Сок Елем 21 октября, сообщили в офисе президента страны.
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