Майские праздники под угрозой: Минтруд изменил график выходных Ирэн ОрлонскаяНедавно Министерство труда России приняло решение о перераспределении выходных дней в мае, что привлекло внимание общественности.
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