Поздравляю работников прокуратуры с профессиональным праздником – днём работников прокуратуры Российской Федерации!Ваша работа — это не только высокая ответственность, но и служение праву, справедливости и обществу.
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