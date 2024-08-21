Видео Путина с Кораном стало вирусным в зарубежных соцсетях

Видео с президентом России Владимиром Путиным и Кораном, размещенное в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова после визита российского лидера в республику, стало широко обсуждаемым в Турции, Тунисе, Египте, Сирии и ОАЭ.
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