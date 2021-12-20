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Три свечи и кусочек счастья: как изменить судьбу в день зимнего солнцестояния 21 декабря?

Три свечи и кусочек счастья: как изменить судьбу в день зимнего солнцестояния 21 декабря?

День зимнего солнцестояния — 21 декабря — уникальное событие с точки зрения астрологии. Самый короткий день в году и самая длинная ночь — период, когда пространство и время не имеют никакого значения и когда исполняются самые заветные мечты.

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