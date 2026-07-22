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DOJ Probing Harvard Over Financial Aid Programs Linked To China-Based Sources

DOJ Probing Harvard Over Financial Aid Programs Linked To China-Based Sources

DOJ Probing Harvard Over Financial Aid Programs Linked To China-Based Sources Authored by Aldgra Fredly via The Epoch Times, The Justice Department (DOJ) said on July 20 that it was investigating whether Harvard University violated Title VI by excluding American students from financial aid programs funded by China-based sources.

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