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Газета.ру

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Алкоэксперт Черниговский: продажи игристых вин в России не подскочили

Алкоэксперт Черниговский: продажи игристых вин в России не подскочили

В России действительно немного выросли продажи игристых и шампанских вин, но никакого резкого скачка на 38% не было – максимум этот показатель достигает 4,5%.

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