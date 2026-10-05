Алкоэксперт Черниговский: продажи игристых вин в России не подскочили

В России действительно немного выросли продажи игристых и шампанских вин, но никакого резкого скачка на 38% не было – максимум этот показатель достигает 4,5%.
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