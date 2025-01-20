Реализованная ценовая поддержка в $95 тыс. - ключевой уровень Bitcoin

Реализованная цена Биткоина, особенно для группы UTXO (непотраченные выходы транзакций) возрастом от 1 до 3 месяцев, является важным индикатором краткосрочного поведения держателей и общего настроения рынка.
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