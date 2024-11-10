Ретроградный Меркурий в Стрельце 26 ноября 2024: влияние на все знаки зодиака

Фото: информационное агентство Да-Да Новости Полезные новости сообщают о том, что 26 ноября 2024 года начнётся один из наиболее интересных астрологических периодов — ретроградный Меркурий, который будет проходить по знаку Стрельца.
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