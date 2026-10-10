Психолог Пуговкина: рост психических заболеваний связан с трудностями лечения

Согласно отчету IHME, в мире сейчас психическими заболеваниями болеют 1,2 млрд человек. Причем они вышли на первое место по инвалидизации общества.
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