Попрощаться с сокамерниками: Ефремов устраивает фуршет в колонии, «проводы» состоятся сегодня Ольга БезродняяМихаил Ефремов, известный российский актёр, был освобождён из колонии по УДО и поэтому поводу собирается устроить «проводы» в колонии, которые состоятся сегодня.