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Попрощаться с сокамерниками: Ефремов устраивает фуршет в колонии, «проводы» состоятся сегодня

Попрощаться с сокамерниками: Ефремов устраивает фуршет в колонии, «проводы» состоятся сегодня

Попрощаться с сокамерниками: Ефремов устраивает фуршет в колонии, «проводы» состоятся сегодня Ольга БезродняяМихаил Ефремов, известный российский актёр, был освобождён из колонии по УДО и поэтому поводу собирается устроить «проводы» в колонии, которые состоятся сегодня.

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