«Решение принято». На Украине рассказали, что Трамп готовит Зеленскому

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе© AP Photo / Markus Schreiber7513 прочтений Назначение Кэша Пателя на должность главы ФБР станет большим ударом для Владимира Зеленского от президента США Дональда Трампа, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.