Вице-премьер Сербии Александр Вулин посетил Брюссель, защищая сербские позиции в Европарламенте. Он выступил за независимость, против войны с Россией и признания Косово, подчеркнув значимость традиционных ценностей государства, Бога и семьи.
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