На карте отмечены округа, в которых угроза ДТП особенно высока. В перечне - шесть округов: Рыбновский, Рязанский, Михайловский, Скопинский, Шиловский и Спасский.
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