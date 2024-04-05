В Петербурге задержана соучастница хищения средств жильцов управляющей компанией

Речь идет о краже 80 миллионов рублей Следственный комитет Санкт-Петербурга продолжает расследование уголовного дела в отношении генерального директора ООО «ЖКС № 1 Кировского района», обвиняемой в мошенничестве.
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