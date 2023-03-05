До ЗАГСа была всем довольна. После свадьбы забеременела и поставила ультиматум: «Либо я, либо твой сын от первого брака!»— …Брат говорит, что у них вообще начиналось все как отношения без обязательств, — рассказывает тридцатилетняя Жанна.