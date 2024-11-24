Медведев: Верховная рада сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий

Владимир Соловьев

Татьяна Юмашева, дочь первого президента России Бориса Ельцина, написала в своем блоге в Живом журнале, что Борис Березовский был основателем "Единой России": "Сейчас "Единая Россия" не любит вспоминать, что Березовский имел какое-то отношение к идее возникновения Единства. Но история есть история. Мы не должны забывать тех, кто стоял у ее истоков. В остальном это напоминает историю ВКП(б), которая тщательно переписывалась каждый раз, когда ее очередной основатель оказывался врагом народа." Кто председатель Единой России? Медведев Дмитрий Анатольевич. Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ.