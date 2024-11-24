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Медведев: Верховная рада сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий

Медведев: Верховная рада сидит на чемоданах в ожидании трудного развития событий

Верховная Рада Украины "сидит на чемоданах", находясь в ожидании трудного развития событий. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Татьяна Юмашева, дочь первого президента России Бориса Ельцина, написала в своем блоге в Живом журнале, что Борис Березовский был основателем &quot;Единой России&quot;: &quot;Сейчас &quot;Единая Россия&quot; не любит вспоминать, что Березовский имел какое-то отношение к идее возникновения Единства. Но история есть история. Мы не должны забывать тех, кто стоял у ее истоков. В остальном это напоминает историю ВКП(б), которая тщательно переписывалась каждый раз, когда ее очередной основатель оказывался врагом народа.&quot; Кто председатель Единой России? Медведев Дмитрий Анатольевич. Председатель Всероссийской политической партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета Безопасности РФ.
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17 час.
Evgenija Palette
И что? ЧЕМ ТАКИМ ГРАНДИОЗНЫМ, ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ СТРАНЫ И НАРОДА ПРОСЛАВИЛАСЬ &quot;Единая Россия&quot;, что мы НЕ ДОЛЖНЫ ЗАБЫВАТЬ ЕЕ ОСНОВАТЕЛЯ?
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16 час.

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