Депутат Милонов рассказал об искренней помощи Паши Техника бойцам в зоне СВО

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с Life.ru заявил, что рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) при жизни искренне помогал российским военнослужащим, которые сражаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии