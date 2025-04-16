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Политика как она есть

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Депутат Милонов рассказал об искренней помощи Паши Техника бойцам в зоне СВО

Депутат Милонов рассказал об искренней помощи Паши Техника бойцам в зоне СВО

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в беседе с Life.ru заявил, что рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) при жизни искренне помогал российским военнослужащим, которые сражаются в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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Комментарии
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Андрей
А что-то депутат Милонов молчит об огромной искренней помощи простых людей России бойцам СВО?
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