Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

Говно вопрос, просто необходимо ввести на время ведения войны с Западом и укрорейхом высшую меру для всех шпионов и , диверсантов и прочих помогаек как в Белорусии было в свое время (батька молодец, уважуха). И они все желающие быстренько исчезнут или зароются в навоз!

Natalija Osminina

Ну, вербуют. И что? Сплачивают идеологически нелояльных граждан. И внутри своих стран, и предателей за пределами своих государств- в России. То ли от страха перед экспансией на них России, то ли для подстраховки собственной агрессии на Россию. Диверсантов забрасывать в Россию им не надо- для этого украинцев предостаточно. В любом случае всё это игры в песочнице. Ни на каком пороге чего-то глобального Россия не стоит. Их дебильные планы окружить Балтику по всему периметру , начиная с Дании и всей Скандинавии, кончая Германией, чтобы перекрыть С.Петербург и захватить Калининград- просто смехотворны.