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Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

Диверсии в России – все цепочки сошлись. Срочный набор шпионов в приграничных странах набирает обороты

Не так давно, после поездки в Литву, я писал о том, как местная контрразведка с помощью рекламных щитов с КР кодами, набирает будущую агентуру и, как оказалось, не только в моей малой родине этим занимается.

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Комментарии
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Евгений Петров
Всё пропало 😫
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1 час.
ТО
Терехов Олег
Говно вопрос, просто необходимо ввести на время ведения войны с Западом и укрорейхом высшую меру для всех шпионов и , диверсантов и прочих помогаек как в Белорусии было в свое время (батька молодец, уважуха). И они все желающие быстренько исчезнут или зароются в навоз!
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1 час.
Natalija Osminina
Ну, вербуют. И что? Сплачивают  идеологически нелояльных граждан. И внутри своих стран, и предателей за пределами своих государств-  в России. То ли от страха перед экспансией на них России, то ли для подстраховки собственной агрессии на Россию. Диверсантов забрасывать в Россию им не надо- для этого украинцев предостаточно.  В любом случае всё это игры в песочнице. Ни на каком пороге чего-то глобального Россия не стоит.  Их дебильные планы окружить Балтику по всему периметру , начиная с Дании и всей Скандинавии, кончая Германией, чтобы перекрыть С.Петербург и захватить Калининград- просто смехотворны.
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56 мин.

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