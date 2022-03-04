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Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Ракицкий – мастер, но своим настроением он мог влиять на атмосферу в команде, а свято место, как известно, пусто не бывает

Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Ракицкий – мастер, но своим настроением он мог влиять на атмосферу в команде, а свято место, как известно, пусто не бывает

Чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей Веденеев прокомментировал уход из «Зенита» Ярослава Ракицкого.

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