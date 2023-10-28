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Регион 29

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В Москве обсудили проект модели сохранения и развития Соловецкого архипелага

В Храме Христа Спасителя прошло первое заседание попечительского совета Фонда по сохранению и развитию Соловецкого архипелага под совместным председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Заместителя Председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко.

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