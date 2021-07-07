Опознана первая жертва крушения Ан-26 на Камчатке

МЧС подтвердила сообщения о девяти обнаруженных телах погибших при крушении пассажиров и членов экипажа Ан-26, который следовал из Петропавловска-Камчатского в Палану, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.