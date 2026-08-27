Почему дети не любят рыбу и как это исправить – советы врачей

В конце августа Роспотребнадзор выпустил новые рекомендации по детскому питанию. Главное новшество – в рацион детей впервые официально включили морские водоросли, а также увеличили количество рыбных дней в меню школ и детских садов.
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