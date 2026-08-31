«Три кита» новой экономики России: что предлагает РСПП

«Семь столпов» новой экономической модели России, разработанных центром «Третий Рим», можно свести к «трем китам»: человеку, частному бизнесу и инновациям, заявил глава РСПП Александр Шохин в интервью РБК.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Депутат-террорист...
- При попытке атако...
- ФСБ задержала пре...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым