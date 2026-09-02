Федерация фигурного катания Украины потребовала от ISU отменить допуск Валиевой

Фото: © Юлия Комарова / fsrussia.ru Украинская федерация фигурного катания (УФФК) официально обратилась в Международный союз конькобежцев (ISU) с требованием пересмотреть решение о допуске ряда российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе.
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