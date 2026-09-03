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Препарат против рака поджелудочной уменьшил опухоли легких у каждого третьего пациента

Препарат против рака поджелудочной уменьшил опухоли легких у каждого третьего пациента

Дароксоназиб недавно одобрили в США для лечения рака поджелудочной железы после того, как он показал увеличение продолжительности жизни пациентов вдвое.

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