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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Валерий Белов о травме Мелоша: «КХЛ должна наказывать за такие моменты, даже если они происходят во время предсезонки. Минчане остались на полгода без ведущего игрока, это неправильно»

Бывший тренер сборной России Валерий Белов высказался о ситуации с травмой защитника минского «Динамо» Николаса Мелоша .

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