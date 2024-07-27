НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Давыдов о Миске в «Динамо»: «Легионер должен быть наголову выше местного игрока, иначе нет смысла огород городить. Есть смысл ставить на это место молодого российского голкипера»

  – Как оцените трансфер американского вратаря [Миски в «Динамо»]? – Всегда говорил, что легионер должен быть наголову выше местного игрока, иначе нет смысла огород городить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх