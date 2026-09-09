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Царьград

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Энди Бернэм исключил финансирование обороны за счет соцвыплат

Энди Бернэм исключил финансирование обороны за счет соцвыплат

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм заверил, что защита нации не нарушит социальную стабильность.

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