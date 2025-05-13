SHOT: в Подмосковье пьяный мужчина избил пенсионера-волонтера за поддержку СВО

Мужчина ворвался в волонтерский центр в подмосковном Протвино, где собирают гуманитарную помощь для бойцов специальной военной операции (СВО) на Украине, и избил пенсионера за поддержку Вооруженных сил РФ.
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