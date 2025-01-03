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В Перми умер математик и борец за трезвость Игорь Зорин

В Перми умер математик и борец за трезвость Игорь Зорин

Учёные и общественник скончался в результате обширного геморрагического инсульта.Пермь прощается со старшим преподавателем кафедры фундаментальной математики Пермского госуниверситета Игоре Витальевичем Зориным.

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