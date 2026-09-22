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Царьград

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Армения и Италия договорились о подготовке военных кадров

Армения и Италия договорились о подготовке военных кадров

Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян и руководитель Высшего оборонного исследовательского центра Италии Стефано Манино договорились в Ереване о расширении сотрудничества в сфере военного образования.

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