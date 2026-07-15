"Пушечное мясо". Европейцы устали терпеть: они указали украинцам на дверь

С одной стороны, дела у Украины с пополнением армии, должно быть, идут настолько плохо, что она просит Евросоюз больше не принимать по умолчанию украинцев в возрасте от 23 до 60 лет в свою программу коллективной защиты.
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