Глава МИД Польши: присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то немыслимым

Присутствие сил НАТО на Украине не является чем-то немыслимым. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, в ходе конференции в польском Сейме, посвященной 25-летию членства республики в Североатлантическом блоке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии