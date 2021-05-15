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5 привычек, которые мешают похудеть: рассказывает нутрициолог

5 привычек, которые мешают похудеть: рассказывает нутрициолог

Пытаетесь скинуть лишние кг, пробуете все диеты, но вес не уменьшается? Нутрициолог, диетолог Ксения Пустовая поделилась с нами секретами питания для сохранения стройной фигуры и назвала 5 главных вредных привычек, которые мешают сделать это.

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