Le Monde: Зеленский встретится с Макроном и выступит в парламенте Франции 7 июня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Францию по случаю празднования годовщины высадки в Нормандии проведет встречу с Эммануэлем Макроном и рядом других должностных лиц, а также выступит в парламенте страны.
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