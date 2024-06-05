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Le Monde: Зеленский встретится с Макроном и выступит в парламенте Франции 7 июня

Le Monde: Зеленский встретится с Макроном и выступит в парламенте Франции 7 июня

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита во Францию по случаю празднования годовщины высадки в Нормандии проведет встречу с Эммануэлем Макроном и рядом других должностных лиц, а также выступит в парламенте страны.

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Комментарии
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Сергей Андросов
Леманда, она и у нас леманда! Смандить чё нить - это они умеют.
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17 час.
Сергей Андросов
Бомжара просто боится ехать на украину, дай те ему уже кто- нибудь коробку от холодильника, а то потеряется хлопец и тазик с мылом, а то он жопу не мыл и трусы не стирал месяца два!
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17 час.

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