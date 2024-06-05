Le Monde: Зеленский встретится с Макроном и выступит в парламенте Франции 7 июня

Леманда, она и у нас леманда! Смандить чё нить - это они умеют.

Сергей Андросов

Бомжара просто боится ехать на украину, дай те ему уже кто- нибудь коробку от холодильника, а то потеряется хлопец и тазик с мылом, а то он жопу не мыл и трусы не стирал месяца два!