По традиции Православной церкви в преддверии и в начале каждого учебного года в Православных храмах совершаются молебны об учащихся.
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По традиции Православной церкви в преддверии и в начале каждого учебного года в Православных храмах совершаются молебны об учащихся.