Политика как он...
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Политика как она есть

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Российский ИИ-учитель русского языка запустят в 2025 году

Российский ИИ-учитель русского языка запустят в 2025 году

В России запустят проект чат-бота для обучения детей русскому языку. Издательство «Просвещение» планирует ввести чат-бот на базе искусственного интеллекта «Эльман» в учебники по русскому языку для 5-х классов.

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