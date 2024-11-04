Российский ИИ-учитель русского языка запустят в 2025 году

В России запустят проект чат-бота для обучения детей русскому языку. Издательство «Просвещение» планирует ввести чат-бот на базе искусственного интеллекта «Эльман» в учебники по русскому языку для 5-х классов.
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