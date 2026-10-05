«Вегас» обыграл «Ванкувер» в выездном матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) команда «Вегас» одержала победу над «Ванкувером» в гостевом матче со счётом 3:2.
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