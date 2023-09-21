Рогов предложил Украине способ вернуться к границам 1991 г. - войти в состав РФ

Лариса Поплавская

Уже тысячи погибших с нашей стороны и вдруг забери зеленый все что омыто нашей кровью, только войди в состав РОССИИ. Да эту гниду вообще стереть с лица земли вместе с остатками его жополизов и прихлебателей. Не осталось там людей положительно относящихся к русским. Нечего им делать в составе нашей страны. Вот заграница от них воет и пусть вообще все волосы вырвет у себя на голове за этих гадов, которых она распустила по миру как инфекцию фашизма.