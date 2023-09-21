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Рогов предложил Украине способ вернуться к границам 1991 г. - войти в состав РФ

Рогов предложил Украине способ вернуться к границам 1991 г. - войти в состав РФ

Председатель запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов, оценивая выступление украинского президента Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), предложил Украине вернуться к "границам 1991 года" путём вхождения в состав Российской Федерации.

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Комментарии
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Лариса Поплавская
Уже тысячи погибших с нашей стороны и вдруг  забери зеленый все что омыто нашей кровью, только войди в состав РОССИИ. Да эту гниду вообще стереть с лица земли вместе с остатками его жополизов и прихлебателей. Не осталось там людей положительно относящихся к русским. Нечего им делать в составе нашей страны. Вот заграница от них воет и пусть вообще все волосы вырвет у себя на голове за  этих гадов, которых она распустила по миру как инфекцию  фашизма.
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