Рогов: ВС России зашли в село Удачное у границы с Днепропетровской областью

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что бойцы ВС России приступили к освобождению населённого пункта Удачное, которое находится в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью.
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