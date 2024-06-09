Спецназ уничтожают бронетехнику врага, поддерживая штурм Часов Яра (ВИДЕО)

Спецназ уничтожает бронетехнику врага, поддерживая штурм Часов Яра в ДНР. В ночное время суток 58-й отдельный батальон специального назначения обнаружил и успешно вывел из строя замаскированную бронетехнику противника.
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