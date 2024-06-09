Русская весна
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Русская весна

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  • лина любимцева
    Правильно сделал, что сдался. Живым остался. Только этого бывшего всушника не обменивать. Иначе его на той стороне ра...ВСУшник переплыл ...
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Спецназ уничтожают бронетехнику врага, поддерживая штурм Часов Яра (ВИДЕО)

Спецназ уничтожают бронетехнику врага, поддерживая штурм Часов Яра (ВИДЕО)

Спецназ уничтожает бронетехнику врага, поддерживая штурм Часов Яра в ДНР. В ночное время суток 58-й отдельный батальон специального назначения обнаружил и успешно вывел из строя замаскированную бронетехнику противника.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Старая фотография . РВСН.
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