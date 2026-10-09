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Blockchain.com добивается одобрения CFTC для запуска рынков прогнозов

Blockchain.com добивается одобрения CFTC для запуска рынков прогнозов

По имеющимся данным, компания Blockchain.com обратилась в Комиссию по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) за разрешением на запуск рынков прогнозов и торговлю криптовалютными деривативами.

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