Россияне назвали запрет рукопожатий и парфюма странными требованиями на работе

Помимо перечисленных, в число необычных требований со стороны работодателя респонденты также включили запрет ставить лайки публикациям, критикующим руководство, помогать низкоквалифицированным коллегам, носить колготки любого другого цвета, кроме телесного, покупать акции у конкурентов, использовать технику Apple на работе, вести личный аккаунт в Instagram* и отмечать день рождения в офисе.