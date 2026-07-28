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Как Трамп может использовать нападения ВСУ на суда в Каспийском море и чем ответит Иран – Семибратов

Как Трамп может использовать нападения ВСУ на суда в Каспийском море и чем ответит Иран – Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.

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