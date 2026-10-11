Пантус: Беларусь сфокусировалась на борьбе с беспилотниками

Председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус в эфире «Беларусь 1» сообщил, что совместно с Академией наук определено около 15 направлений работы, среди которых ключевое — противодействие беспилотникам, и на вооружение уже принят отечественный комплекс «Шафран».
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