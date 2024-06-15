🌊 Завтра в Сириусе и Сочи ожидается сильное волнение на море Шторм до 5 баллов, волны высотой до 3,5 метров.
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🌊 Завтра в Сириусе и Сочи ожидается сильное волнение на море Шторм до 5 баллов, волны высотой до 3,5 метров.