Что нужно сделать, чтобы кошка меньше линяла: 5 советов

В вашей квартире так много комков шерсти, что вам приходится пылесосить ее каждый день? Как известно, домашние кошки линяют в любое время года, но весной, когда дни становятся длиннее, они сбрасывают густую зимнюю шерсть.
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