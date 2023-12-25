Благотворительное новогоднее представление для участников СВО и членов их семей организовал государственный цирк в Ставрополе

Пригласительные билеты получили и военнослужащие по призыву. Мероприятие организовано в рамках всероссийской благотворительной акции, которую с самого начала СВО проводит федеральная государственная компания «Росгосцирк».
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