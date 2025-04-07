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Бурятия предупреждает: лавинная опасность на перевале Даван-Гоуджекит

Бурятия предупреждает: лавинная опасность на перевале Даван-Гоуджекит

В Бурятии, на перевале Даван-Гоуджекит в Северо-Байкальском районе, объявлена возможность схождения снежных лавин с 7 по 8 апреля.

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